李玟昨（5）日被其二姊李思林證實死訊後，不僅震驚兩岸三地演藝圈，也令社會大眾詫異。李玟一直以來給外界滿滿正能量的形象，私下更是一位孝順的女兒，她曾在節目《我是歌手》中提到，出道爆紅後，她最快樂的一天就是有能力替媽媽買房，讓她能夠享福；而李玟傳出生前已立好遺囑，財產都給媽媽。

李玟的死訊震驚整個華人圈，甚至連外國媒體都大篇幅報導她傳奇的演藝生涯。過去李玟上節目的精華片段也被挖出討論，其中她在錄製歌唱節目《我是歌手》時，曾大方聊自己的家庭背景，「我出生之前的幾天，我爸爸就突然生病過世，從小就是媽媽一個人很辛苦的把我們三個孩子養大」。

李玟昔日曾在《我是歌手》中，大方聊自己的家庭，講述媽媽對她來說有多重要。（圖／摘自微博）

而因為媽媽辛苦養育她和兩個姊姊，也讓她覺得更要對媽媽好，李玟1994年出道，在1998年就已經紅遍亞洲，還闖進國際音樂市場，成為家喻戶曉的華語樂壇天后；李玟爆紅後也有能力照顧家人，她在一次受訪時，坦言自己最快樂的一天就是替媽媽買了夢想中的房子，給她好好享福，這也是她作為女兒最驕傲的一天。

根據《星島頭條》報導，有知情人士透露，李玟生前已立好遺囑，將約40億新台幣的財產全數留給「最愛的媽媽」。

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