高雄新市鎮1-2號道路西段工程空拍照，預計年底完工。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄新市鎮1-2號道路西段工程空拍照，預計年底完工。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄新市鎮1-2號道路東段工程空拍照，預計年底完工。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

去年3月行政院核定「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，闢建包含高雄新市鎮1-2號「三橫三豎」路網，滿足橋頭科學園區周邊交通需求。其中連接高雄新市鎮1-2號岡山區友情路已完成拓寬並開放通行，而大遼路拓寬、高雄新市鎮1-2號持續施工中，分別於明年5月、今年底完工；整體路網預計2028年5月完工，望路網成形能帶動周邊地區發展。

高雄新市鎮1-2號道路開闢工程自岡山區大遼路起穿越國道一號高速公路至高速鐵路止，全長約2737公尺，路寬60公尺，為橋頭科學園區北側重要的東西向聯絡道路。

工務局表示，以國道1號高速公路為界，分東、西段兩工程施工，全段預計在2023年12月完工，岡山區大遼路現況路寬約10至14.5公尺寬，將拓寬為50公尺寬計畫道路，工程總長度約931公尺，預計2024年5月完工，完工後將提升連結友情路至1-2號道路間的道路服務水準，提供橋科園區完整的對外聯絡交通路網，加速橋頭科學園區發展。

今日上午副市長林欽榮前往視察道路工程，表示「三橫三豎」預計在2028年5月總體完成，1-2號道路預計今年底將完工，大遼路拓寬預計於2024年5月完工。

另外，林欽榮表示，岡山第二交流道6月已經獲中央通過，對於橋科的營運非常重要，總經費共約36億，中地方自籌12億；請施工團隊全力施工外，仍要注意工安和登革熱防治，清除工地積水、上工前要測量體溫，如身體不適盡快就醫。

工務局表示，截至5月，高雄新市鎮1-2號道路開闢工程東段工程實際進度已達68％，目前施作工項包含排水工程、橋樑工程及景觀工程；西段工程實際進度為46％，目前施作工項包含大地工程、排水工程及橋樑工程。

工務局指出，岡山區大遼路拓寬工程實際進度為28％，目前施作工項包含大地工程及排水工程，路網完工將可使橋頭、岡山及燕巢民眾往來更加舒適方便，以達成大高雄地區都市發展均衡目標。