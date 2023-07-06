繼續搶攻年輕選票，民進黨總統參選人副總統賴清德前進「Threads」，是首位加入Threads社群的政治人物；率先搶進全新社群平台與年輕人一起「ㄌㄨㄚˋ」起來。

賴清德今加入全新社群平台「Threads」，而他也是首位加入Threads社群的政治人物。首發「ㄌㄨㄚˋ」測試文，短短半小時即破百讚，並獲得許多網友、粉絲熱烈回應，且留言笑稱「清德哥超快的ㄌㄨㄚˋ」、「ㄌㄨㄚˋ個男人出現了」，同時更是驚訝於賴清德這麼快就跟上Threads的腳步。

發言人郭雅慧表示，在使用上Instagram用戶可以直接連動，並追蹤原本的好友，而Threads有別於Instagram，是以文字對話為核心的社群平台。

郭雅慧強調，因此，未來賴清德將會於該平台，發布一些軟性心情分享，或是時事、趣味連結等，期望能透過加入新平台、新社群，以接觸更多元的群眾。