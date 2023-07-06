副總統賴清德投書美國《華爾街日報》，在文中強調4點，包括將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、建立更緊密的民主夥伴合作，並維護兩岸現狀。前立委郭正亮認為，美國關心的是兩岸「對話交流」，而賴清德做不到！所以他對美國沒辦法交代！

《華爾街日報》5日刊登副總統賴清德首度以2024年民進黨總統參選人身分投書，賴清德在文中強調，未來當選總統，將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、建立更緊密的民主夥伴合作，並維護兩岸現狀。

前立委郭正亮今（6）日在《大新聞大爆卦》分析，賴清德的文章是為了自己出訪，倒不是針對侯友宜，是有鋪排的，不然葛來儀怎剛好有回應？這顯然是鋪排好的。他披露，賴清德8月中去參加巴拉圭總統就職，就要去美國，有1個月的時間去傳佈一下這篇文章，讓美國重要智庫人士、官員看一看，比較好討論，所以這是為了訪美的鋪排！

郭正亮提到，賴清德的前三點顯然是美國人的立場，經濟安全、供應鏈和民主夥伴，都是美國的立場。主要是第四點，因為賴清德提到兩岸現狀，而兩岸現狀有實質的現狀，就是7年沒有對話交流的僵局，難道要維持這個現狀？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮質疑，對於「法理現狀」賴沒有答案，而侯友宜提出答案說是中華民憲法，賴沒有提出答案，只有說是中華民國台灣副總統，請問現狀是什麼？現狀如果不是法理的、不是實質的，那還有什麼？所以要維持什麼現狀？「請你告訴我！我覺得賴清德會在這一點卡住」！

郭正亮直言，「你要什麼現狀？你要的就是沒有對話交流的僵局！你沒有能力突破，你還要維持這種現狀？你不敢講中華民國憲法！你只敢講中華民國台灣，因為是台獨金孫！」

郭正亮認為，美國要的只是一個和平穩定、就不要亂動，可是美國顯然在修正，不然羅森伯格、孫曉雅為何說要對話交流？美國現在因為在調整立場，所以或許不會關切憲法現狀，美國關心的是「對話交流」，而賴清德都做不到！所以他對美國沒辦法交代、做不到對話交流！