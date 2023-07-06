土城警拍宣導片 車手遇見警察是DESTINY

詐騙集團經常以「高薪、輕鬆、無經驗可」等關鍵詞，吸引青少年上鉤，並用合法工作的名義包裝「領錢、領包裹」等工作內容，實則利用法律刑責較輕的青少年從事違法洗錢行為。新北市土城警分局特別拍攝防制車手宣導短片，提醒青少年切勿貪圖利益甘願為詐騙集團利用，否則遇上警察就是命中注定。

宣導影片中以青少年的心態為出發點，敘述青少年為何選擇當詐騙車手，除了報酬較一般正常工作高，也因為青少年間具同儕性，害怕自己沒做會遭其他人排擠；然而不法就是不法，歹路毋通行，正如影片中大玩的「YOU ARE MY DESTINY」梗，遇到警察是車手的命中注定，查緝少年車手，土城警全力以赴不留餘地。

土城分局呼籲，若發現家中孩子生活行為突然改變，經常外出、深夜未歸；或是突然擁有大筆金錢、大量精品，並對此的來源交代不清，可多關心孩子平常的活動，若發現有偏差行為，除可柔性勸導教育外，亦可通報警方、校方及教育局協助輔導其回歸正途。