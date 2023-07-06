高雄副市長林欽榮6日表示，高雄輕軌今年底成圓後，整體路網達22.1公里，合計38座候車站，共有86處路口。

他說，高雄環狀輕軌路口違規偵測設備及智慧整合系統購案，公告預算金額預計約為9,000萬元。除了在輕軌沿線建置49處易違規路口，建置違規偵測設備以外，並須在交通局智慧運輸中心建置智慧整合系統，進行交通大數據的分析，作為輕軌沿線路口交通優化決策的依據

「高雄環狀輕軌路口違規偵測設備及智慧整合系統」得標廠商在決標後，應於120日內完成10處重點路口的違規偵測設備建置。而配合整個AI學習歷程，本案預計在113年底全部建置完成。

林欽榮說，在本案49處路口建置完成後，加上警察局交通大隊先建置的10處路口違規偵測設備，加上今年剛公布的國發會5G科專計畫，將會在輕軌10處路口建置碰撞預警系統。

林欽榮指出，高雄輕軌約有80％的路口，將設有違規偵測或碰撞預防系統，可提升市民經過輕軌路口的安全與通行效率。除此之外，本案將在交通局智慧運輸中心建置智慧整合系統，進行交通大數據的分析，作為輕軌沿線路口交通優化決策的依據，並透過共通的通訊協定，讓交通局、警察局交通大隊及輕軌營運公司能共用資訊，擴大智慧大眾運輸效益。

高雄捷運局表示，高雄輕軌路口已設置多種預防告警設施，包含警告標誌、聲光號誌，並於地面劃設輕軌車輛行駛界線及塗黃色鋪面，交通局也協助於部分路口設置箭頭燈、以及可變資訊標誌（CMS）等，提升輕軌列車運行安全。

但，民眾仍有違規闖越軌道，造成輕軌司機防禦駕駛的情形，防禦駕駛動作雖可大幅降低碰撞事故的發生，但通過路口放慢車速的行駛策略，除降低輕軌行駛速率外，緊急煞停動作也會提高車上乘客跌傷的風險，因此，為避免碰撞事故發生，接下來將在輕軌重要路口，建置違規偵測設備，提醒民眾遵守路口號誌指示，不要違規闖越輕軌軌道，確保交通安全。