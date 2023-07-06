許多人都會在美式賣場好市多購買各種居家用品。一位女子近日表示，好市多販售的F牌多功能摺疊收納椅「用一用會崩解」，原來是她家80公斤的老人拿來當洗澡椅，使用2年後塑膠椅身突然破掉，因此質疑產品品質有問題。對此，有內行人則說明，其實問題在於她家老人「過度使用」椅子，所以才會出事情。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她家老人把F牌多功能摺疊收納椅當成洗澡椅，用了2年後椅身突然破裂壞掉，幸好老人家身體沒大礙；原PO提到，塑膠就算用了2年，也不應該會因為水氣或淋到50度熱水而壞掉，且他們使用後都會用抽風機、電扇吹乾浴室，因此質疑產品有問題。

對此，許多人紛紛回應，「這東西1個月開來坐個幾次，圖個在外方便，你用來連坐2年，還被嫌品質不好？」、「你需要的是長輩專用的淋浴椅，不是為了省錢買的折疊椅」、「不管什麼理由，一張塑膠椅你用了2年，還嫌是它的品質有問題？當初你是花了多少錢？指望它能用一輩子？」、「洗澡請買專用的浴室椅！」。

另外有內行人分析，「來回答樓主一下，1、這個產品原料是PP（聚丙烯），壞掉不是因為水氣，而是生產商為了增加剛性、耐熱跟降低成本，有添加碳酸鈣進去，相對降低了靭性，再者為了便攜做成卡榫型，只要使力一集中在某個點，就會斷掉散掉。2．PP本身就能耐到100度，加碳酸鈣視比率能更高。3、請長輩去找居家輔具等級的洗澡椅，更安全而且耐用，高級點的人走椅在應該沒問題。4、這個設計上只是方便帶，偶爾坐，不合適過度使用」。