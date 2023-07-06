央行升息尚未結束，富邦金首席經濟學家羅瑋警示，股市全面上漲可能性低。(富邦金提供／洪凱音台北傳真)

今年上半年全球經濟、金融市場如雲霄飛車起伏不定；由於美國核心物價仍高，通膨仍持續席捲歐洲，富邦金控首席經濟學家羅瑋警示，主要央行升息尚未結束，當全球景氣放緩、企業獲利下降，下半年股市全面上漲可能性低。

羅瑋進一步指出，主要央行升息循環可能到今年第3季、甚至第4季才告一段落，以美國聯準會為例，7 月升息1碼機率高，9月或10月還有再升息1碼的可能，雖然股市下半年全面上漲可能性低，但羅瑋認為，投資人仍有賺取資本利得的機會。

全球經濟、金融市場正面臨多重危機，資產價格修正幅度及頻率上升；羅瑋指出，國際地緣政治仍陷僵局，陸美對抗從貿易戰打到金融戰與科技戰，加上俄烏戰爭爆發，歐美國家對俄羅斯實施經貿制裁，新保護主義興起，全球化腳步放緩，經貿合作趨向板塊化，供應鏈亦被迫重組，進而推升製造業生產成本。

隨通膨因素結構化，儘管各國央行升息循環接近尾聲，但將被迫維持高利率相當長一段期間，以避免通膨死灰復燃。在後疫情時代，羅瑋認為，高通膨與高利率抑制消費動能與企業投資意願，加上各國政府債台高築，使得各國經濟脆弱性上升。

由於經濟基本面不佳，企業獲利增長放緩，央行大幅升息使得金融機構面臨嚴重負利差問題，諸多問題同時出現對全球金融市場造成嚴重壓力，也使得資產價格修正幅度及頻率上升。

羅瑋建議，投資人可留意具前瞻性產業或技術優勢、現金流穩健的大型龍頭企業，若美元轉弱，體質較佳的新興市場國家將會有表現機會。

債市部分，羅瑋建議，可佈局公債、高評級公司債；匯市方面，經濟表現差異與貨幣政策動向將主導主要貨幣走勢，當Fed接近升息尾聲，資金將轉向非美區域，支撐基本面較佳的新興市場貨幣；而地緣政治與經濟前景則將牽動原物料價格。