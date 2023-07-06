台北市長蔣萬安前往新加坡參訪，並於6日下午舉行記者會，接受當地媒體訪問。被問到這次出訪新加坡後，下一個海外出訪規畫，蔣萬安則透露，除了8月的雙城論壇外，9月在韓國首爾有世界高峰會市長論壇，10月則在澳洲布里斯本有亞洲城市高峰會，未來也會視情況親自出席，或是派遣代表出席。

蔣萬安接受新加坡當地媒體訪問時，被問到前一夜不公開的晚宴行程，是否與新加坡當地政要見面？對此蔣萬安未承認也未否認，僅表示自己在立委時期就來過新加坡，有非常多的老朋友，「當然這次來會找機會跟老朋友見面，我想這個部分只要是在正式公務參訪行程之外，有機會見見老朋友，我覺得都是非常人之常情。」

現場媒體則點出新加坡副總理黃循財「同樣是新北市長侯友宜的好朋友，也是你的老朋友？」蔣萬安則笑著回應，老朋友或好朋友都好，來新加坡參訪就是客隨主便，尊重新加坡方面的安排。

至於針對新加坡之後的海外出訪規畫，蔣萬安則表示9月份在韓國首爾有一場世界城市高峰會市長論壇，10月則於澳洲布里斯本也有一場是亞太城市高峰會，目前也都在安排規畫是否會卡到北市議會開議時間，看是否能親自出訪，或者派代表出席。

而8月緊接著而來的雙城論壇是否會親自出席，蔣萬安也未鬆口，並表示市府團隊持續都有在跟上海方溝通，目前也針對議程安排與後續細節進行討論，目前尚未決定是否親自出席，會持續關注溝通過程。