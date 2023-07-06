市場原先預期Fed升息放緩，但近期包括Fed主席鮑爾等人連續釋出鷹派訊息，後續還要升息幾次仍有變數，且市場最新看法認為，美國降息時間點恐要延至2025年，種種因素都使國際美元獲得支撐，這波美元多頭走入延長賽，6月亞洲主要幣別齊步走貶。

根據匯銀統計，6月亞洲貨幣重貶，人民幣貶值1.96％、日幣貶3.44％，而新台幣貶1.22％，表現相對抗貶，連帶使新台幣NEER上升至102.97，REER也上升至106.06，分別創下近九個月、近八個月新高。

匯銀主管說明，NEER是一國貨幣對應主要貿易對手國的一籃子貨幣，排除物價變動因素的加權統計，根據新台幣匯率反應函數實證結果，當物價上漲率偏高時，NEER上升有助抑制物價上漲壓力。

至於REER則是計入物價變動因素的變動指數，當REER愈低時，代表出口價格競爭力愈高，REER升高不利出口價格競爭力，對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利。

展望後市，對於Fed利率決策，目前市場主要預期7、9月都有升息可能，且近期Fed不斷暗示持續升息，市場預期升息節奏恐比想像中激進，因此，短時間內國際美元走勢不會太弱，在利差因素持續下，熱錢回流美國，非美貨幣持續承壓，新台幣下半年不脫離緩貶格局。

央行官員也指出，3、4月時市場預期較為樂觀，認為Fed今年內就會降息，但目前市場看法已經與Fed說法趨於一致，聯邦基準利率至年底都將維持在5％以上，換言之，今年不會降息。至於今年是否還會再升息2次，央行認為有待觀察。

但匯銀主管也提到，後續待升息題材反應告段落，匯市還是會回歸經濟基本面，國內景氣前景仍不明朗，新台幣步入下半年仍以緩貶為主，但以新台幣波動相較其他幣別穩定來看，NEER、REER預料持續「易升難降」格局。