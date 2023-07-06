誠品首度進駐夜市開店！誠品社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」明（7）日將進駐淡水捷運站正對面的美食地標「英專路」，結合知性書房與美味廚房，步行即達淡江大學，早市兼夜市的特色生活機能，是在地人認證不輸淡水老街的美食熱點。

7全台誠品生活時光15日起同步推出「時光社團日」，於內湖瑞光店、板橋三民店、林口文化店及北屯江興店舉辦小小店長體驗活動，帶領孩童親自體驗店長一天的工作日常，包含櫃台結帳、送餐、找書及商品推薦等，歡迎社區親子報名。

誠品生活時光淡水英專店將策畫「淡水印象」書展，讓在地居民及遊客在文字間感受淡水400年歷史人文風情，逾萬種食材包括快煮、冷凍食品、日本零食推出「買1送2」或「加1元多1件」等超值優惠，支援學生外宿及居民自煮需求，淡水居民及周邊學校師生憑身分證或學生及教師證，並出示誠品APP，單筆消費滿500元可現折50元。