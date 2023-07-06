加拿大明年將擔任CPTPP輪值主席國，總統蔡英文6日接見加拿大國會議員訪團表示，台灣已經做好準備，包括完善許多國內法規，遵守高標準國際經貿規範，希望加拿大能支持台灣加入CPTPP，一起創造更大的成長及繁榮，也期盼台加盡速簽署投資促進暨保障協議（FIPA）。

總統蔡英文6日接見加拿大國會議員訪團，訪團由加拿大聯邦眾議院保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）率領，與其他7位跨黨派議員於4日至9日訪問台灣。

她說，加拿大和其他國家領袖，在今年的G7峰會共同發表聲明，強調臺海和平穩定是國際社會安定繁榮的重要因素，也在新的「印太戰略」中，展現對臺海和平穩定的重視，更提及將會持續加強與臺灣的夥伴關係

蔡英文致詞表示，台灣與加拿大在經濟領域具有高度互補性，加拿大不僅是CPTPP中非常重要的成員，也是明年度的主席。她要告訴大家，台灣已經做好準備，包括完善許多國內法規，來遵守高標準的國際經貿規範。她希望，加拿大能持續支持台灣加入CPTPP，一起創造更大的成長及繁榮。

蔡英文表示，加拿大在新的印太戰略中也展現出對台海和平穩定的重視，更提及將會持續加強和台灣的夥伴關係。再次感謝加拿大對台灣的支持，也期待未來台灣和加拿大的合作交流能夠更深、更廣。

蔡總統提到，今年初雙方已經共同宣布啟動台加投資促進暨保障協議，也就是FIPA的談判程序，期待透過這項協議的簽署，持續深化雙方的經貿合作關係。

蔡英文說，訪賓們將參訪新竹科學園區，相信對於雙方的產業合作將會有許多幫助。期待一起促進各項台加友好合作，讓雙方的關係不斷提升。

蘭茲蔓致詞時表示，這次訪問與台灣很多政府官員進行會面、相關討論，相信這可以讓兩國已經非常堅定的友誼更加堅固，並希望可以簽署台加投資促進暨保障協議，加拿大議院最近通過的法案也希望可以有高階官員、部長級官員來到台灣簽署這項協議，希望可以盡快通過，雙方友誼更上層樓。