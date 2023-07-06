泰國女星波麗雀亞‧彭壇娜妮可（Ice Preechaya）以外型神似韓國女神全智賢聞名，讓她被網友冠上「泰國全智賢」封號。但波麗雀亞不久前捲入「連環毒殺案」，導致形象重創，儘管她出面澄清與本人無關，卻還是造成演藝工作都被取消；豈料，波麗雀亞的母親日前發現她在家輕生，緊急送醫後已脫離險境。

綜合泰媒報導指出，波麗雀亞的母親透露，4日收到女兒傳來的簡訊，只說了「我愛媽媽」幾個字，讓她覺得不對勁，衝進波麗雀亞房間查看，她竟癱倒在地板上，呼吸相當微弱，緊急將她送醫急救；慶幸的是，在搶救後波麗雀亞沒有異狀，也已經脫離險境，目前在一般病房調養。

波麗雀亞今（6）日已能更新社群，從照片中推測是她穿著病服收到慰問禮物。（圖／摘自Ice Preechaya IG）

32歲的波麗雀亞本來是泰國知名電影公司GTH力捧的女星，本是模特兒的她在拍攝電影《愛情大凸搥》後爆紅，未來星路相當被看好。不過，今年5月泰國當地發生一起連環毒殺案，一名女子涉嫌利用氰化物謀財害命，至少14人死亡；而波麗雀亞被警方發現曾購買氰化物，她因此捲入這起驚悚案件，就算她出面自清仍無用，形象受損導致代言被取消、電視劇推遲播出和演藝工作都喊卡。

關於波麗雀亞輕生一事，她的母親也坦承她早患有憂鬱症，在「連環毒殺案」後更讓波麗雀亞受到打擊，才會影響她做出輕生舉動。不少粉絲得知波麗雀亞險些逝世，都紛紛湧入她的社群留言打氣，盼她身心都能早日康復。

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