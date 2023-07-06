不少民眾住家都裝有防盜鐵門，民進黨市議員陳雅惠最近接獲民眾陳情，住家社區管委會張貼公告，要求自行加裝的「外開」鐵鋁門需拆除，否則將被市府都發局開罰，讓住戶非常恐慌。都發局長李正偉也解釋，是妨礙逃生避難路徑才要拆除，會加強宣導。

陳雅惠近來接獲台中市南區一處社區大樓民眾盧先生陳情，盧先生指出，有多位住戶反映社區管委會今年6月、7月相繼貼出公告，住戶自行加裝鐵鋁門，如往樓梯方向開啟，擋住樓梯或其他住戶逃生方向，都屬於不合格，限7月5日前拆除，如未完成，都發局將依建築法91條第一項規定，處新台幣6萬至30萬元，得連續處罰，罰單將由違規戶自行承擔，住戶感到不安。

李正偉說，住戶鐵門打開擋住逃生路線或與逃生梯半圓相交，就必須拆除改善，並非全部住戶的鐵門都要拆除，經專業檢查人員檢查無妨礙逃生避難者，無須拆除。因政策首年實施，目前都發局皆是以輔導改善為主，也會加強宣導，民眾若還有疑問可詢問都發局。

都發局長李正偉表示，營建署去年2月8日公告8層以上未達16層且建築物高度未達50公尺的建築物（集合住宅），今年1月起應辦理公共安全檢查申報作業，且應委託內政部營建署認可專業機構或專業檢查人員辦理，再送都發局審查後備查，目前申報率約5成。

盧先生表示，住戶家私設的鐵門有些已經裝很久了，或是是前屋主裝設的，之前消防安全檢查都通過，最近遇上公共安全檢查，卻被列為不合格，要他們拆掉，也擔心若拆了鐵門，萬一遭小偷怎麼辦？希望市府審慎處理。

陳雅惠說，她支持嚴格執行公安檢查，呼籲市民千萬不要擅自阻礙、封閉避難逃生通道、堆積雜物影響避難逃生動線暢通，但要住戶拆掉自家的防盜鐵門，勢必引起恐慌，如何認定家戶鐵門妨礙逃生，都發局應嚴謹看待，避免衍生民怨。