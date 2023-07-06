北市一名健身教練大壯（化名），去年深夜在健身房內，對正在使用「闊背下拉」器材的男客摸背、腰，更貼近對方的耳邊吹氣說「你好可愛」，嚇得男客全身顫抖，向健身房反應後報警處理。大壯到案後辯稱是當教練的「職業病」，想指點對方並非性騷擾行為，但法官不採信其說詞，依《性騷擾防治法》，判處大壯有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，男客控訴，去年9月15日晚間11時15分許，他在健身房做闊背下拉時，見大壯（化名）來回走動看著他，並在旁躊躇，他基於健身房禮儀，問對方是否要共用健身器材，大壯說不用，之後他便開始訓練，站著手高舉2下，之後坐下繼續訓練，他本來以為大壯已經離開，但卻突然感覺到對方的手摸過來，碰到他的背部到腰的位置，並靠很近地說「你好可愛」，嚇到他報警處理。

大壯到案後坦承有觸碰到男客身體，但否認性騷擾犯行，辯稱，因他在別處的健身房擔任健身教練，有「職業病」的習慣動作，會指點做訓練的人如何做動作，所以才伸手碰了客人的背闊肌上方及大圓小圓肌，並沒有碰到他的腰部。

法官勘驗現場監視影像，發現2人交談後，當男客雙手高舉拉健身器材拉環，大壯移動到他的右後方，貼近其身體，右手平舉到男客右後腰部，對方坐下後，大壯右手順勢下滑，難認大壯行為稱是「職業習慣」指點對方訓練動作，因此不採信其說詞。

法官認為，腰部是一般人不願遭隨意觸碰之身體部位，且以手觸碰腰部，在親密行為中，常被視為帶有性含意、性暗示之舉動。未經本人同意而刻意不當碰觸、貼近該部位，足以引起當事人嫌惡之感，自應認是《性騷擾防治法》所稱身體隱私部位。

法官審酌大壯欠缺尊重他人身體自主權利，為逞一己私慾，伸手觸摸男客右後腰，對其身心造成傷害，而犯後否認犯行，未與對方達成和解以賠償其損害，因此依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處大壯有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

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