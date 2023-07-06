女學員們初體驗穿高跟鞋走秀，有人大喊「腳痛」，也有人驚呼「原來我有駝背」。（台東市公所提供／蕭嘉蕙台東傳真）

課程導師高梅齡（中）表示，美姿美儀訓練可以改善駝背、增加自信。（台東市公所提供／蕭嘉蕙台東傳真）

睽違5年，台東市公所復辦「馬卡巴嗨公主勇士選拔暨培訓課程」，邀請多位專業導師授課，內容包括舞台表演、美姿美儀和時尚造型，女學員們初體驗穿高跟鞋走秀，有人大喊「腳痛」，也有人驚呼「原來我有駝背」，導師高梅齡則表示，希望藉此建立家長對於美姿美儀的重視。

由台東市公所開辦的「馬卡巴嗨公主勇士選拔暨培訓課程」，一連7天安排舞台表演、美姿美儀和時尚造型課程，希望能夠讓公主勇士在舞台上show出活力與自信，今日訓練課程卻讓不少女學員吃「足」苦頭。

「我雖然讀的是美容美髮科，但從來沒有親自上場走秀」，女學員鄭玉景說，自己第1次穿高跟鞋走路，覺得滿困難的，腳也滿痛的，但是為了比賽，只能拚了。女學員林子瑞則說，上了這堂課之後才發現，原來自己會駝背，透過訓練矯正後，覺得姿態變好看。

「高跟鞋」被稱為女人的第2張臉，當女性穿上高跟鞋時，腿部曲線會增強女性魅力。美姿美儀導師高梅齡說，美姿美儀不只是一般大眾認知的走路而已，也包含坐姿、國際餐桌禮儀等等，另外透過訓練可以改善駝背、增加自信。

「很多家長會說，為什麼要讓我的孩子參加這種活動」，高梅齡無奈地表示，不論是舞台表演、美姿美儀或是時尚造型，都是一種軟實力，一輩子受用，希望這股風氣能在台東盛行。