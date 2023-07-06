科妍表示，今年度在國內外，不論是新產品銷售許可，或是新市場的銷售執照，皆可望有具體進度，有機會推升營收、獲利再上一層樓。

營運表現耀眼的科妍，自去年底疫情解封以來，業務拓展活動頻繁，在海外市場，積極參加大型醫療器材產品展會，並接待海外客戶來訪，增進合作關係；在國內市場的部分，針對防沾黏產品加大行銷力度，舉辦多場產品研討會，深耕各級醫院和診所，使產品覆蓋率逐年提高；關節腔注射劑飛捷益去年底取得健保給付，醫院進貨發酵。此外，醫美品項也逐漸回溫。

法人表示，科妍近期參與邁阿密醫療展，開拓關節腔注射劑與防沾黏等骨科市場商機，而先前在巴西已有通路商送將其產品查登與申請查廠，最快有機會在第四季開賣，由於這是科妍第一個經營的南美國家，指標意義濃厚，內部正力拚擴大版圖。

除此之外，科妍也積極與海外廠商連結分享資源，例如近期就有印尼策略夥伴來台參訪，展開醫美研習之旅，後續也會有骨科團隊來台，都可望為營運添加成長動能。

科妍上半年在關節腔注射劑、皮下填補劑及防沾黏產品皆較去年同期成長，由於訂單展望和產品銷售佳，法人看好今年營收可望逐季成長，全年營收有機會維持上半年的高成長，預期隨著產品銷售組合的優化，整體毛利率將可回升至2021年同期的水準下，獲利也是水漲船高。