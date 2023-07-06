明基佳世達集團，致力協助客戶智慧與永續轉型，今年於COMPUTEX台北國際電腦展積極實踐綠色展覽，遵循國際標準ISO20121永續性活動管理，訂立ESG環境、社會、治理三大領域共15項目標已100％通過驗證，成為全球第一、也是唯一，在COMPUTEX取得國際ISO永續認證的參展廠商。

「ISO20121永續性活動管理」最早於2012年的倫敦奧運採用，提供活動永續性的全球管理標準，協助活動的管理和執行均以永續性為首要考量，致力擴大績效、建立能源效率並減輕對環境及社會的負面影響。

明基佳世達集團總經理黃漢州表示，COMPUTEX是全球指標的科技展覽盛會，我們致力於協助客戶綠色永續轉型，更應在展覽中落地實踐永續作為。感謝此次30家參與永續倡議及展示的客戶、供應商及關係企業夥伴們，更期待未來持續發揮永續影響力，共同攜手創造綠色價值鏈。

展覽活動是企業擴大商機、掌握市場動態的重要手段，但以往許多展位裝潢、活動維運為求美觀和方便快速，大多採用一次性的建材和餐具，產生大量的活動廢棄物。本次明基佳世達集團在ESG三大領域，訂定15項綠色永續目標，全數達標並通過公正的第三方驗證。