《陰兒房》系列回來了！原班製作團隊與主角將在這部最終章《陰兒房：鬼門陰深處》中回歸，延續自《陰兒房第2章：陰魂守舍》主線故事中暫時被遺忘的夢靨，蘭伯特一家將在10年後回到「陰深處」，試圖解開糾纏大家許久的謎團，並且與陰魂不散的紅臉惡魔一決死戰，預告片中一幕男主角在醫院做磁振造影的遭遇，引發熱烈討論，大家直喊心臟快受不了，賈許在黑暗中受困於儀器中動彈不得，卻隱約聽到爬動聲從腳下方傳來，坐以待斃的感覺讓眾人冷汗直流。這幕造成的心理陰影之大，讓許多粉絲抱怨再也不敢去醫院做磁振造影了。

在今天釋出的精彩前情提要影片當中，粉絲們除了驚呼「鬼王」派翠克威爾森、蘿絲拜恩外型上幾乎都沒有改變以外，更驚喜重溫泰辛普金斯當年稚嫩的童星身影。首次拾起執導筒的派翠克威爾森提到：「在前作結束後，我最想問的問題就是，在你被催眠十年後，心理創傷還會回來嗎？單純忘記它可能不是一個有效解決問題的好方法，在這集中我想繼續探討這個過程。」對於自己的御用男星擔任《陰兒房》系列電影的導演，監製溫子仁表示非常興奮：「我與派翠克已經是多年的好友，他對於電影充滿熱情與知識，我們時常會在拍片空檔討論各種類型的電影，所以這次轉任導演我真的一點也不意外，而且又是《陰兒房》系列，我很開心是他來擔當這個責任。」

對於執導電影，派翠克威爾森坦承這是他多年來的目標，《陰兒房》系列對他意義又非常重大，加上布倫屋製作團隊和溫子仁給他的支持，終於決定要為這個經典恐怖系列寫下最終章。對於最後一集的想法，溫子仁更是與派翠克花了很多時間討論：「派翠克很清楚他對於這部電影的願景，以及蘭伯特一家的結局，他以我們兩人創造出的世界為基礎延伸，並加入自己的創意。我們花了很多時間討論電影中的大小細節，不管是劇情、角色、驚嚇點、新反派還是陰深處，這一切都讓我很興奮！」該片將於7月14日（五）正式上映。