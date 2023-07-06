國民黨立委王鴻薇日前踢爆，我國與立陶宛去年簽訂半導體合作備忘錄，其實是工研院「類無償」將我國珍貴半導體技術提供給立國，立國更獅子大開口要求補助金從650萬歐元增加到1400萬歐元。國民黨也披露，前線外交官早已提醒不宜再增加金援，但卻遭民進黨政府糟蹋專業。前駐紐西蘭大使介文汲6日表示，外交電報非常嚴謹，不太可能外洩，但卻有吹哨者看不下去把電報都公開，代表真的做得太過份，而蔡政府還不尊重外館意見，一意孤行，這其中有沒有舞弊、貪腐都應該好好查清楚。

據國民黨發言人李明璇5日在記者會公布的外交電報，我國駐立國的外交人員對中華民國國格非常堅持，內容指出，「本處認為依據雙造合作計畫，宜以對方所提650萬歐元為限，不宜因對方施壓成再予增加，倘施壓成功即予增加預算，未來恐立方各案均將比照施壓。」強調台灣對立國單一產業提供650萬歐元(約2億台幣)的協助，「已屬極高額度，實不宜再貿然增加」。

介文汲今在政論節目《新聞大白話》表示，「外交部的電報非常嚴謹，不太可能外洩，除非是做得太過分，讓外交官都看不下去，才會有吹哨人出手」。而外交電報也寫得很清楚，政府對立國單一企業提供2億台幣，蔡政府要怎麼對國內的企業交代？

介文汲說，以前從來沒有這樣做，且外館都已經表示反對，過去來說，一定是尊重外館的意見，「你(蔡政府)一意孤行到底是為了甚麼?」他也認為，國民黨將來執政，立陶宛這個案子一定拿出來檢討，前後一共給立陶宛12億美金(約360億台幣)，但卻甚麼都沒有換回來。他強調，連最遵守國家法律的外交部都有吹哨者看不下去，整個投資立陶宛的過程中，有沒有利益輸送、舞弊、腐敗，都應該要好好查清楚。