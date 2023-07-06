今年年初以來在岸人民幣已經貶值約4.8%，貶值的幅已到了讓中國的央行感到憂慮的程度，並發出將控制人民幣匯率的明確信號，其中最受矚目的是更換了人民銀行的主管官員。不過外媒引述財經專家的分析認為，人民幣貶值不是問題，人民對經濟缺乏信心才是問題，中國的央行可以控制人民幣匯率，但無法控制中國經濟的走向。

《華爾街日報》報導說，中國央行認為人民幣已貶值得太多、太快了，根據FactSet慧甚的數據，自今年年初以來，在岸人民幣已經貶值約4.8%。本週三美元兌在岸人民幣報人民幣7.2432元，逼近去年11月創下的15年低點。交易較為自由的離岸人民幣則報1美元兌人民幣7.2542元。

報導指出，中國央行已開始做出反應，多次將關鍵的人民幣匯率中間價設定在不符合市場預期的水平。澳新銀行(ANZ)亞洲研究主管Khoon Goh說，人民幣的疲軟程度已經被中國央行認為過頭了，因此開始介入，發出將控制人民幣貶值的明確信號。

2022年11月在岸人民幣兌美元曾跌破1美元兌人民幣7.30元，當時離岸人民幣也處於歷史最低水平。當時中國央行採取了一系列措施來支撐人民幣匯率，包括提高陸企借入外匯的成本。中國央行現在需要決定這一次干預的力度到底要多大，央行主管已對外喊話要「堅決防範匯率大起大落風險」，並在媒體上警告不要投機炒作人民幣。

報導表示，與去年5月仍在實施動態清零相比，今年5月的出口較上年同期下降了7.5%，顯示中國的經濟復蘇正失去動能。中國央行上個月意外宣佈降息，渣打銀行經濟學家表示，這是「一個明顯的寬鬆信號，旨在防止負面情緒滋生」。

不過，這次降息進一步擴大了中美之間的利率差距，這也是過去一年人民幣走軟的一大主因。大多數經濟學家認為美聯準會已接近本輪加息週期的尾聲，分析師認為，這將有助於在今年晚些時候穩定人民幣。

報導指出，解決出口疲軟的一個顯而易見的辦法是人民幣貶值，這將使中國商品相對地更便宜。但是，中國央行希望保持人民幣穩定的願望使得這一點很難實現。花旗全球財富投資的中國經濟學家劉利剛說，不願讓人民幣進一步貶值在一定程度上是擔心會產生更廣泛的後果，包括對房地產價格、股市的影響，甚至引發對港元與美元聯繫匯率制的質疑。

新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong說，人民幣突然貶值會損及中國與其他國家的貿易關係，並拖累地區貨幣走低，這種情況隨後可能會影響中國以及對中國市場的整體看法。

經濟學家認為，無論如何，中國經濟的命運可能在很大程度上都不由中國央行掌控。渣打銀行首席中國經濟學家丁爽說：「現在經濟疲軟的根本原因無關於缺乏流動性、信貸可負擔性亦或是信貸發放，只是單純的缺乏信心。」