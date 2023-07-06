原與俄羅斯總統普丁交好的傭兵組織「瓦格納集團」創辦人兼首腦普里格津，6月24日發動「正義行軍」直逼莫斯科、聲稱要推翻俄國軍方高層，豈料36小時即告落幕，普里格津自此銷聲匿跡。兵變過程出面斡旋的白俄羅斯總統魯卡申柯周四（6日）說，普里格津目前在俄羅斯聖彼得堡，而非當初斡旋的流亡地白俄羅斯。

路透社報導，克里姆林宮回應，莫斯科當局並未追蹤普里格津的動向，當初斡旋兵變落幕的條件之一就是讓他移往白俄羅斯。魯卡申柯稍早曾宣稱他將會晤普丁，普里格津會是議題之一。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，普丁與魯卡申柯尚未敲定會面日期，目前無法證實任何議程細節。

這場「短命兵變」是普丁（Vladimir Putin）掌權23年來最大的國政危機。普里格津在兵變落幕後就一直沒有公開露面，行蹤成謎，美方情報官員透露普里格津自稱待在白俄首都明斯克（Minsk）一處「沒有窗戶」的旅館。兵變過程中參與危機處理斡旋作業的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）6月27日表示，普里格津人已抵達白俄羅斯。

白俄羅斯總統透露，普里格津已經返回俄羅斯。

不過，魯卡申柯周四在明斯克舉行記者會答覆美國有線電視新聞網（CNN）記者提問時表示，普里格津（Yevgeny Prigozhin）此刻在俄羅斯第二大城聖彼得堡（St. Petersbur）：「普里格津人在聖彼得堡，也許今天上午會去莫斯科或其他地點。他此刻不在白俄羅斯領土。」

根據航班追蹤資料，一架與普里格津有關的噴射機周三（5日）自聖彼得堡飛往莫斯科，這架飛機周四又飛往俄羅斯南部。至於普里格津是否在這架飛機上，狀況不明。稍晚，這架飛機再度朝北方飛去。

Maffialand.



Images of the FSB raid on Prigozhin's palace on June 24 during the mutiny. pic.twitter.com/fucATK2wc3 — Yasmina (@yasminalombaert) July 6, 2023

俄羅斯國營媒體播放當局突擊檢查普里格津豪宅的靜態畫面。

俄羅斯官媒也周四這天發布畫面，內容是俄國當局突擊搜查聖彼得堡「瓦格納集團」（Wagner Group）總部的普里格津辦公室，政治宣傳意味濃厚。電視新聞主播以「醜聞現場」形容查緝畫面，警方起出大量黃金、現金、假髮，還有武器與好幾本護照，這些護照顯然屬於普里格津，使用不同的化名。

俄國國營電視台播放這段搜查畫面時還不忘細數普里格津犯罪史，他曾遭指控犯下搶劫、攻擊，1980年代在流放地服刑多年，主播描述現場查獲槍枝與多本有普里格津照片但姓名截然不同的護照，還有多個可能裝有毒品的「可疑包裹」。

Russia 24電視台也播出一段警方突擊查緝普里格津辦公室的片段，並搭配多張照片顯示一棟裝潢奢華的豪宅內部，有個衣櫥放了形形色色的假髮。

俄羅斯國營電視台經常播放這類充滿戲劇色彩的畫面，在在描述國安單位打擊恐怖陰謀。人權團體則說，俄國當局對於捏造異議份子的犯罪案件有特定模式。