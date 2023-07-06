證期局表示，由於美國聯準會（Fed）公布最新會議紀要，暗示未來可能繼續升息，美股7/5四大指數收黑，台股今下跌294點、跌幅1.73％，今天亞股是普遍下跌，香港下跌3.03％、日本下跌1.73％，新加坡下跌0.81％、韓國下跌0.66％、上海下跌0.66％，台股今天跌幅在亞洲主要股市之間。

今年以來截至7/5止，台股仍呈現漲幅、漲幅約20.65％。證期局表示，相較日本漲幅27.76％、韓國漲幅15.32％、上海漲幅4.33％、深圳漲幅0.12％、新加坡跌幅2.03％、香港跌幅3.39％、美國道瓊漲幅3.44％，台股表現今年以來的表現仍優於多數亞股。

就7月來看，今年7月到7/5為止，台股漲幅0.83％，相較香港漲幅1.03％、上海漲幅0.65％、韓國漲幅0.57％、日本漲幅0.45％、深圳漲幅0.02％、新加坡跌幅0.64％、美國道瓊跌幅0.35％，台股表現介於亞股之間。

不過，台股今年以來日均量仍呈現衰退。據證期局統計，今年以來截至7/5止，台股集中市場日均量2,507億元，較去年同期日均量2,787億元，減少約10.06％，但同期間新加坡日均量也減少18.9％、香港減少16.88％、韓國減少10.46％，台股與其他亞洲市場日均量皆下滑。

證期局強調，台股基本面尚稱穩健，今年截至5月底本益比約16.13倍，現金殖利率達3.76％，加計股票股利為3.89％，國內上市櫃公司今年第1季稅前淨利為6,819億元，且今年截至5月底累計營收約15兆元，獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少，均為歷年同期第三高。將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。