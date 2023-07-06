提到法律系畢業的出路，許多人都會聯想到律師、檢察官，不過一名家長透露，兒子從國立大學法律系畢業後，第一份工作想去跑外送，讓他感慨地說，「做人父母的心裡總是有很多想法」，沒想到貼文一出，有一大票網友贊同原PO兒子的想法，直說：「總比在家啃老好」，也有人猜測兒子這麼做的幕後原因。

原PO在臉書社團《匿名2公社》發文表示，兒子從小到大都沒有讓他操心過，大學考上某國立大學的法律系後，他希望兒子專心在課業上，因此4年來兒子都沒有打工的經驗，未料兒子今年畢業時，突然表示第一份工作想要當外送員，讓原PO百思不得其解。

原PO表示，每當他頂著烈日、冒著風雨騎機車去上班的途中，看著轎車裡吹著冷氣的上班族，再對比路上的辛苦外送員，「做人父母的心裡總是有很多想法」。

貼文曝光後，有人認為原PO的孩子鐵定會後悔，畢業時間一久就會忘掉原本的專業，大學簡直是白讀，「這種打工經驗沒有意義，且騎車危險，沒必要」、「這決定很糟糕，真的，磨著磨著就磨掉耐心、專業」、「應徵工作時，履歷表寫『外送員』等於零，以後最多就是餐飲服務員、加油站工作員」。

不過多數網友普遍認為，原PO兒子的想法並無不妥，「有吃苦，才知道要珍惜」、「總比在家啃老好」、「抗壓性提高了，未來面對各式各樣的人才能游刃有餘地」、「也是需要知道底層的艱苦，接受粹練」、「肯工作就要鼓勵他」、「非常棒，他已經將自己的底子打好了，是可以趁年輕多看看多體驗」。也有人說，原PO的兒子只是在等國考時想利用時間賺錢，根本不用瞎操心。