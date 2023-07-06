藝人洪曉蕾日前到西班牙旅遊時，突然的扁桃腺感染，讓她住進當地醫院加護病房，現插管治療中，不過今（6）日外傳她已清醒，不過前夫王世均表示並無此事，今醫生將評估狀況是否要開刀治療。

據《ETtoday星光雲》報導，王世均透露洪曉蕾插管治療後，到現在仍未還未醒來，但狀況已經控制住。洪曉蕾近日帶15歲兒子參加西班牙旅行團，卻感到咽喉腫痛、無法吞嚥，在當地掛急診後，被醫生要求立刻住院，且住進加護病房。

王世均有和洪曉蕾通上電話，她提到自己很痛且好像很嚴重，醫師說是交叉感染發炎腫脹，需插管治療，但插管後不能說話，飯店只剩兒子一人，讓她很擔心，王世均立刻打外交部駐西班牙旅遊求助電話，並和公司請假，訂最快的機票飛到馬德里。

而在王世均抵達醫院後，洪曉蕾因插管一直處在麻醉昏睡中，王世均剛開始本想將洪曉蕾帶回台灣治療，但醫院告知「不可能移動，太危險」，目前洪曉蕾狀況已控制，但是否要開刀治療，仍有待醫生判斷。