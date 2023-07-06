天后李玟（CoCo）昨（5）日驚傳逝世，享年48歲，根據港媒報導，李玟於7月2日在位於港島的寓所輕生，最先被她的母親發現，報警後由救護車送往醫院搶救，之後就一直處於昏迷狀態，延至昨(5)日中午離世，令家屬悲痛不已。

李玟的二姊李思林透露，李玟長期飽受憂鬱症影響，且她天生腿疾又要接受手術，近半年更罹患乳癌。而Coco為了不想讓年邁的母親擔心，更隱瞞患癌病情，只告訴了自己（李思森），獨自一人努力抗癌。

根據香港媒體綜合報導，李思林表示，李玟的死因並不是自殘，真正的死因要留待法醫公布，且透露一星期前已覺得她有些狀況，未料仍發生輕生憾事。當下，她剛好在外地工作，是第三位接到消息的人。更透露她們的媽媽目前情況不佳，不吃不睡，令人非常擔心。李思林也說到自己妹妹的死穴是感情，因為自小沒有爸爸，所以對爸爸的感情投放在老公身上，可惜老公並不是爸爸。

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