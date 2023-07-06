台中市大里區中興路一段270號前的路口框寬廣、車流量龐大，每每行人要穿越馬路到對向都膽戰心驚，也曾發生過車輛撞行人死亡事件。（潘虹恩攝）

台中市大里區中興路一段270號前路口車流量大，卻僅畫設黃網線而未設置斑馬線與紅綠燈，導致行人欲穿越馬路到對向時相當危險，也曾發生行人遭撞死亡事故，台中市議員江和樹6日邀集相關單位開會，爭取設置紅綠燈，將由公路總局初步評估與規畫提出草案。

中興路一段為大里區通勤幹道之一，周遭林立的住宅加上台中軟體園區的員工與青年高中學子，人、車流量相當龐大。270號前的路口寬廣，對向是晚間垃圾車的停頓點，卻僅畫設黃網線，每每民眾欲穿越馬路到對向總是膽戰心驚，而距離270號前方約90公尺的財政部印刷廠前路口雖有紅綠燈與斑馬線，卻僅在上、下班時間運作，其餘時間皆為閃黃燈，不少民眾認為無法發揮作用。

大里區金城里長潘國琦表示，270號路口鄰近中興路一段272巷，雖巷弄不大條，但是雙方車輛、行人在該路口常常發生大、小甚至死亡車禍，加上居民常要穿越馬路至對向倒垃圾，非常危險；遠見大樓主委林秀娟表示，他們社區住戶超過400人，住戶上、下班時間帶著孩子來到該路口，永遠會被車輛擋住，因為多數車輛仍會停在黃網線上，不僅行人無法通過，車輛也回堵，過去社區有位奶奶經過路口去運動，不幸遭撞身亡。

江和樹6日邀請民眾黨不分區立委張其祿辦公室協助協商，與公路總局、財政部印刷廠等單位開會，爭取該路口增設紅綠燈。江和樹說，這麼大的路口居然沒有紅綠燈與斑馬線，無法接受，對面就是東湖公園和中軟園區，民眾常去運動、散步，希望政府可以重視行人安全，裝設紅綠燈助民眾安全回家。

張其祿辦公室主任陳語倢表示，目前規畫將財政部印刷廠前的路口封閉移設，把270號路口擴大與里科街切齊並設置紅綠燈；目前先請公路總局等單位進行初步規畫、經費評估等提出草案，於20號給出相關回覆。