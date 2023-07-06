湯姆克魯斯在《不可能的任務：致命清算 第一章》騎摩托車跳下懸崖。（UIP提供）

「阿湯哥」湯姆克魯斯主演《不可能的任務：致命清算 第一章》今獲得爛番茄98％新鮮度好評推薦，導演克里斯多夫麥奎瑞表示該片拆成2章，故事錯綜複雜、格局宏偉的史詩般動作大片，帶著觀眾在全球跑透透，幾乎去了世界的每一個角落，導演非常重視的一點就是讓外景地點形塑故事，在編寫劇本的過程中也都會繞著這些不同的地點發想故事，而不是受到故事的侷限，呈現出非常真實的國際風情和宏偉的世界觀。

片中這些外景地點包括阿布達比遼闊的沙漠、義大利威尼斯宛如迷宮般的街道巷弄和運河水道、到處都是古蹟的義大利首都羅馬，以及挪威壯麗的山脈，每個地方呈現在大銀幕的時候都會有不同的感覺和調性，感覺就像是故事中另一個角色，導演克里斯多夫麥奎瑞說：「我們在什麼地方拍攝這部電影，決定了我們拍攝這部電影的方式，也就是說，外景地點決定了我們該如何呈現片中的動作場面和故事走向。」

阿湯哥從影40多年來鍛練出來的能力和立下的電影拍攝全新標竿可說是數不勝數，他在1994年就學會飛行，後來陸續考到的商用飛行執照包括單引擎和多引擎固定翼飛機飛行執照，也曾經接受過駕駛各種飛行器的訓練。他也經過允許可以駕駛試驗機，更是紀念空軍鬼影中隊＃2524號終身成員，也是第36戰機中隊毒蛇戰鬥機飛官的名譽飛行之友。他也很自傲能夠成為美國史上第34名獲得美國海軍榮譽飛行員殊榮的人士。

他的飛行成就還包括成為一名擁有商用飛行執照的旋翼直升機飛行員，曾經在美國、英國、歐洲、挪威、南非和阿拉伯聯合大公國駕駛過單引擎和多引擎直升機。阿湯哥從1989年就開始從事高空跳傘的活動，他曾經取得全國跳傘執照，也接受過機翼行走的訓練，是一名非常專業的特技駕駛員和摩托車騎士，他也曾經參加過職業賽車比賽，更是一名取得高氧潛水證照的潛水員和專業的自由潛水員。

他在拍攝《不可能的任務：致命清算 第一章》又創下一個驚人的紀錄，那就是騎摩托車跳下一道懸崖次數最多的紀錄，他也成為一名受過嚴格訓練和非常專業的低空跳傘專家，全都是為了電影這門藝術以及他遍布全球的忠實影迷。電影將於本周六（8日）搶先全美在台灣上映。