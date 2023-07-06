美國在台協會（AIT）今晚舉行獨立紀念日247周年慶祝酒會，蔡英文總統親自出席，來台就任將滿兩年的AIT處長孫曉雅，以英語和國語雙聲道致詞，強調美國相當讚賞蔡總統在日益複雜的地緣政治下，展現的穩定領導力，也相信蔡明年任期畫下句點時，「我們將會清楚看到，一個比您剛上任時更好的台灣」。

7月4日是美國國慶日，AIT今晚在台北舉辦慶祝酒會，雖然蔡英文總統已上任7年，不過之前因為行程撞期以及疫情等因素，分別由副總統賴清德等人代表參加，今天是首次親自出席。

孫曉雅致詞時特別表達感謝之意，她說，她上任的這兩年來，與蔡總統合作，一起強化並拓展美台關係，讓她深感榮幸。蔡總統和台灣人民對於和平與繁榮的堅持，始終維持不變，美國也相當讚賞，蔡在日益複雜的地緣政治下，所展現的穩定領導力。

她相信，隨著蔡總統的任期將在明年劃下圓滿句點，「我們將會清楚看到，一個比您剛上任時更好的台灣」，她也感謝蔡英文，為了增進台灣對全球經濟的貢獻所做的種種努力。

孫曉雅表示，她越仔細觀察就越發現，美台社會有一些相似之處，台灣的風景是這裡獨一無二的文化寶藏，而美國的州博覽會就像在台灣的夜市裡一樣，可以在攤位上玩遊戲、感受周圍的熱鬧氛圍，並嚐嚐各種美食。她也打趣說，「說真的，我至今還沒有在美國州博覽會上看到臭豆腐」，引來場內哄堂大笑。