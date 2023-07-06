許多人獲得獎金時，都會希望和另一半分享喜悅。一位網友分享，有位男同事近日拿到30萬的公司獎金，原本高興的想帶女友去英國旅遊，沒想到女友卻覺得CP值太低，要他改送27萬4千元的背包，還撂狠話「不買就分手」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，近日公司大夥們不眠不休一起完成某專案，一位男同事分得獎金30萬元，兩人聊到如何運用獎金時，同事卻感到相當苦惱，原來是同事計畫帶女友一起赴英旅遊，對方卻覺得出國旅遊CP值太低，幾天就會把錢花光，「執意要買一個27萬4的背包，說不買就分手沒得妥協…」。

對此，許多人紛紛回應，「30萬拿來買0056（股票）不好嗎？不會想的還要走下去？」、「我被要了2個Dior包包，2個都沒聯絡了」、「分手，30萬自己花」、「還好還沒結婚前就先分到30萬，婚後要離婚肯定很難」、「么壽喔！買了27萬的包，下次怎麼滿足胃口啊！放生吧～」。

另外有不少內行網友分析，女友索討的包包應該就是精品香奈兒包包，「27萬大概是香奈兒，香奈兒二手砍半都賣不出去」、「應該是香牌」、「香奈兒很多包都將近30萬，愛馬仕更誇張」。