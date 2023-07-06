累計前六月營收25.6億，年成長26.4％，預期在俄烏戰爭以來全球藥廠面臨無法全面供應亞洲市場需求下，健喬產品多元足可供應市場需求下，下半年營收持續看好。

健喬表示，疫情升溫，呼吸道產品需求持續增溫。愛克痰6月銷量年成長14％。而中國大陸市場的鼻噴需求持續延續解封以來的暢旺需求，三到六月訂單較去年成長1.6倍。此外，國內的鼻噴市場也開始出現原廠的缺貨潮，該公司在各個成分的鼻噴訂單都呈現倍數增長下，為營運注入一劑強心針。

子公司部分，益得通過TFDA的新品欣必復MDI上市，優良生醫在自費市場的大幅度成長貢獻頗多，六月營收較去年同期疫情高峰高基期營收仍出現超過近四成的增長。

健喬表示，優良善於運用藥廠的策略資源，針對通路屬性企劃全新的保健品、OTC商品與指示用藥，其中保健品身可補發泡錠首創專利益生菌配方榮獲2023Monde Selection世界評鑑雙獎殊榮，以及2023 International Taste Institute風味絕佳獎章，榮獲一星獎；而今年以來陸續推出新品包括骨多能加強型口服溶液用粉劑，"優良"愛克痰顆粒及克瀉寧錠都有不錯的銷售成績，尤其"優良"愛克痰顆粒在各大連鎖藥局連續三個月銷售持續竄升，下半年營收增長持續看好。