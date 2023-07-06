統一超商「2022年永續報告書」其中環境方面聚焦減塑、減碳、惜食與永續採購四大小組多元策略推展，提供多元友善環境的良性選擇；在減塑部分7-ELEVEN門市導入統一集團自建永續循環系統「OPEN iECO循環杯機」，服務店數已超越法定店數5％目標，上線至今已有超過萬人體驗，同時藉由優惠活動鼓勵自帶環保餐具，門市自帶杯占比超過1成。

在減碳方面，重視門市碳排管理，藉由耗能評估、門市軟硬體改善達到減碳，2022年全門市相當於減少近6萬公噸的碳排放量，亦持續推動再生能源，去年首度於亞萬門市裝設太陽光電，未來規劃將配合法規於新建物設置再生能源，到7-ELEVEN消費即可輕鬆加入低碳綠生活的行列。

而在惜食部分，統一超商以源頭減量、i珍食優化及剩食提升再利用比例三大重點推進，從整體供應鏈減少食物浪費，2023年至5月i珍食利用率較去年同期成長1成，可望提前達成2030年剩食減半目標。

至於永續採購，則持續提升永續認證採購比例，優先採購低碳足跡的在地食材、永續認證原物料與門市用品，2022年更啟動CITY系列飲品「FSC森林永續認證」咖啡紙杯計畫，提供消費者生活中支持永續的商品選擇。