聯邦快遞今（6）日與遠雄航空自由貿易港區公司簽署協議，將在桃園國際機場的自由貿易港區貨運園區擴建現有聯邦快遞轉運中心，新設施預計2025年投入營運，佔地面積超過15,000平方公尺，為現有設施的一倍以上。

聯邦快遞北太平洋地區副總裁Jeremy Goldstrich表示，台灣為東亞區貿易樞紐，尤其在半導體、電子零組件出口佔有舉足輕重地位，為亞太地區、全球供應鏈順利運作的關鍵。聯邦快遞新設施將大幅提升分揀系統和倉儲能力，服務尋求進入國際市場的本地企業。

遠雄港（5607）董事長葉鈞耀表示，遠雄航空自由貿易港區為台灣唯一航空自由貿易港區，也是桃園航空城前導計畫，位處計畫發展重要核心位置，總投資開發金額已逾220億元。本次聯邦快遞進駐，將投入高科技新穎的貨物分揀設備，加速貨物處理時效，同時搭配低碳排機動設備降低能資源耗損，大幅提升台灣航空貨物運輸效率並致力環保，讓國際看見台灣航空貨運業的競爭力。

聯邦快遞新設施預計2025年投入營運，佔地面積超過15,000 平方公尺，為現有設施的一倍以上，包括地上四層及地下一層，涵蓋辦公區域、操作區、倉儲區，等總計19,000平方公尺的室內空間，並搭載自動化分揀系統，預計分揀系統每小時能夠處理多達9,000個包裹，較現有設施提升2.5倍的進口貨件、1.2倍的出口貨件處理效率，服務尋求進入國際市場的本地企業。

據統計，自2010年以來台灣的進口和出口貿易量穩定成長 ，更依賴穩定的物流支援及快速的貨件處理效率。桃園國際機場位居東亞樞紐位置，航網綿密加上航空機隊充足運能，去（2022）年國際總貨運量名列世界機場排行第4 ，肩負台灣近五成進出口貿易值。

台灣持續以高端製造業為出口大宗，佔地45公頃，串連物流、人流、商流、金流、資訊流的遠雄航空自由貿易港區，具有高度經濟效益及競爭力。

聯邦快遞於1990年在台灣桃園國際機場開始營運，目前每週約44班進出台灣的航班，包含每日飛往美國的直航航班。擴建後的轉運中心將支持中小企業、電子商務等企業的進出口商開拓國際市場。