10名活摘器官詐團成員獲知可以交保，紛紛歡呼慶賀。（本報資料照片）

男子陳盈齊對外自稱手遊公司老闆，卻與國外犯罪集團合作，以國外高薪為由，欺騙國人前往緬甸KK園區，準備活摘其器官，2肉票後來各自支付約100萬「贖金」才獲釋，士林地院6日宣判陳盈齊在內10名成員2年6個月至8年不等徒刑，但因無羈押必要，各以5至10萬交保，一眾被告欣喜若狂，歡呼「可以回家囉！」

士林地檢署調查，陳嫌等人以高薪為由，誘騙民眾出國，但卻將被害人帶至KK園區，恐嚇要活摘器官，被害人向台灣家屬求助，其中2人經討價還價後，各匯出市值100萬台幣的「泰達幣」才獲釋回台。

士檢經循線追查，日前指揮警方逮捕陳盈齊在內的10名犯嫌，並依人口販運防制法起訴，10名被告後來羈押至今。

士院6日開庭，判決陳等人以詐術拘禁、恐嚇被害人，觸犯人口販防制法意圖營利、以詐術摘取他人器官未遂，合議庭審酌，陳男騙人出國，目的是摘除器官用以獲利，被害人極可能遭摘取器官而死亡，嚴重危害個人法益及治安，不顧被害人惶恐無助，惡性重大，難認情堪憫恕，無減刑適用，主嫌陳盈齊判決8年有期徒刑，其餘共犯各判2年6個月至7年6個月不等徒刑。

審判長當庭另諭知，被告有人供出共犯可獲減刑，另因每人刑度不同，全案無羈押必要，諭令陳及張姓幹部10萬交保，其餘各以5至8萬元交保。

10名詐團成員獲知可以交保，人人喜形於色，高呼「可以回家囉！」隨後被帶至法警室，眾嫌紛紛打電話給親友籌錢，場面一片「歡欣」。