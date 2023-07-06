天后李玟（CoCo）昨（5）日驚傳離世，震驚外界，不少演藝圈好友紛紛在社群表示哀悼，李玟的丈夫加拿大富商Bruce Rockowitz也透過港媒發出訃聞，送別摯愛的妻子。對此，美女律師李怡貞直言，Bruce是鱷魚的眼淚，「在世欺負，得逞後緬懷」。

李怡貞今（6）日於粉專對於Bruce悼念李玟的新聞認為，是「鱷魚的眼淚第二位。真的受夠這些無恥的人。在世欺負，得逞後緬懷。」

李怡貞在留言處繼續補充，「任何經歷過配偶外遇或是被霸凌排擠的人，請你們真的不要輕易結束自己的生命，只是讓這些爛人得逞而已。沒有人要你們裝堅強，遇到這種事根本堅強不起來，該去諮商就諮商，該找律師就立刻找律師」。

李怡貞怒轟李玟尪。（圖/李怡貞FB）

她還說，今天聽完李玟演唱的《月光愛人》，其中一句歌詞「我願為了愛沉睡，到永遠…」，真的讓她差點哭出來。

李玟尪Bruce Rockowitz發出的訃聞寫道：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。葬禮細節待定，容後公布。」

李玟家屬發出訃聞。（圖／翻攝自東網）

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