蔡英文總統今晚出席美國在台協會舉辦的美國獨立紀念日慶祝酒會，她強調，美國是台灣最堅定的盟友和夥伴，在台灣政治歷史的每一個關鍵時刻，美國總是向台灣提供援助和鼓勵。過去7年台美關係有顯著成果，無論台灣下一任總統是誰，這種夥伴關係都將繼續發展。

美國在台協會（AIT）今晚舉行獨立紀念日247周年慶祝酒會，蔡英文親自出席致詞，她笑稱，早就聽說AIT接待處的食物和甜點很美味。

她感謝美國國會提出各項支持台灣的法案。 她說，今天來到這裡，祝賀美利堅合眾國的成立，並對美國的支持和友誼表示感謝。247年前的7月4日在費城通過《獨立宣言》，這標誌著一個成為自由、平等和民主的最高象徵的國家的開始。

蔡英文表示，取得這一成就的道路充滿挑戰，通過領導層和人民的承諾和奉獻，美國經受住了這些挑戰，成為世界上最強大和最有影響力的國家，同時也是台灣最堅定的盟友和夥伴。

她說，這種持久關係的種子是幾十年前播下的，當時美國支持台灣人民追求民主，此後，在台灣政治歷史的每一個關鍵時刻，美國總是向台灣提供援助和鼓勵。

蔡英文表示，從AIT處長孫曉雅抵達台灣的第一天起，就致力於台美關係的繁榮發展，儘管她的任期將於明年結束，但她非常期待未來幾年台美之間能夠建立更加實質性、更加牢固的關係。

隨著首份《美台21世紀貿易倡議》協議的簽署，她說，台灣與美國的貿易關係比以前更加實質性和牢固， 台美之間的投資也以前所未有的速度增長。台積電在美國的投資，以及美國企業在台灣不斷擴大的投資，都為世界提供可靠、安全的供應鏈做出了貢獻。

蔡英文強調，過去7年，我們一起做了很多事情，取得了顯著成果。無論台灣下一任總統是誰，這種夥伴關係都將繼續發展。「我相信今晚在座的所有總統候選人都會毫不猶豫地同意我的觀點。你願意舉手嗎？說yes！」

她也再次感謝美國及其人民的支持。「這種支持有助於增強台灣人民的信心」，而一個自信的台灣對於地區和平至關重要，當台灣的民主安全時，區域也就安全了，正是透過我們強有力的夥伴關係，我們使區域和世界變得更加美好。