導演三宅唱受訪時擺出拳擊手勢。（北影提供）

《惠子不能輸》由新生代演員岸井雪乃主演。（光年映畫提供）

日片《惠子不能輸》今（6日）在台北電影節放映，導演三宅唱出席媒體茶敘，他先是大讚滷肉飯好吃，還到雪王品嘗荔枝口味的冰，工作人員爆料他中午3分鐘就嗑完一個排骨便當，他笑說：「好像沒有3分鐘那麼誇張啦，但真的很好吃，我一下子就吃完了。」並稱很開心在疫情後能與台灣觀眾交流。

《惠子不能輸》改編自日本聽障職業拳擊手小笠原惠子自傳，小笠原惠子第一次看電影時，眼淚也忍不住流下來」，並說這部電影力求真實，有邀請東京都聽覺障礙聯盟前來指教。三宅唱也表示，自己一開始對拳擊沒興趣，18歲以前都在踢足球的，「我對拳擊不是很熟悉，覺得被打很痛，為什麼還要去被打，但拍攝電影的過程中也漸漸解開謎團，思考人生的方向，就像人遲早會死，既然會死為什麼還要活著呢？跟拳擊很相似，藉由拍攝拳擊去解開這個謎團。」

該片由新生代演員岸井雪乃主演，三宅唱表示，岸井雪乃不僅擁有迷人的笑容，個性也非常獨立成熟，「她對自己的工作很投入，就像小笠原惠子一樣」，開拍前她為塑造體型，「要增加體重、增加肌肉量，還要控制飲食。」2人在開拍前3個月還與岸井雪乃一起去練拳擊，一週最多練5次，且真的有上擂台對打過，三宅唱也分享自己一開始都只有防守、沒出拳，因為覺得自身的性別、體型有差距，但是岸井雪乃仍希望他直接出拳，「雙方都要你來我往，才是尊重對手的態度」。

有觀眾表示看完《惠子不能輸》獲得面對逆境的勇氣，三宅唱表示，「社會上很多人有憂鬱症，或者尋死的念頭，日本也有，希望電影作為暫時逃離的出口，是我努力的方向，希望可以把這個想法放進電影裡，能讓觀眾離開電影院時，有感受到小小的幸福或是產生『明天再努力看看』那樣的心情，我也會很開心，希望《惠子不能輸》是這樣的作品。」