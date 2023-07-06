上海合作組織（SCO）成員國元首理事會第23次會議，本日（二）視訊召開，而此次會議將接收伊朗為成員國，簽署白俄羅斯加入組織義務的備忘錄，中國大陸領導習近平也向伊朗和白俄羅斯表示祝賀，當前已經涵蓋了全球40%以上的人口，不過上合組織仍將繼續擴大，其中更是包含許多重量級的國家。

綜合外電6日報導，目前上合組織有12個對話夥伴國家，其中包括土耳其、科威特、埃及、沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、阿拉伯聯合酋長國、馬爾地夫、斯里蘭卡、緬甸、柬埔寨和尼泊爾。

With Iran recently joining the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) and Belarus set to be elevated to a member state next year, the SCO continues to expand, covering more than 40% of the world’s population. pic.twitter.com/YyvX73LWCK — WX.C (@Wxchang1) July 6, 2023

其中，科威特、巴林、馬爾地夫、阿拉伯聯合酋長國和緬甸是去年新加入對話夥伴國家，此外，包括土耳其、阿富汗和蒙古在內的多個國家已表達了成為上合組織正式會員國的興趣。

上海合作組織於2001年由俄羅斯、塔吉克、哈薩克、吉爾吉斯、中國大陸和烏茲別克6個國家所建立。巴基斯坦和印度於2017年加入了該組織。伊朗在週二的會議上成為上合組織成員國。阿富汗、白俄羅斯和蒙古目前擁有觀察員地位。