國民黨總統參選人侯友宜自參選以來，就被指出網路聲量低是一大問題，而侯友宜在上月底宣布，由前國安會秘書長「金小刀」金溥聰擔任競辦執行長，也在3日公布4項政見。TPOC台灣議題研究中心今(6日)也公布6月24日至7月5日之間，總統參選人的網路輿情走勢，顯示金溥聰加入侯競辦後，侯友宜連續6天網路聲量排名第一。

據侯友宜上月底受訪時證實，金溥聰自6月25日加入競選辦公室，並已經開始參加內部會議。而侯友宜本月3日接受政論節目《少康上線啦》專訪時，也提出接受九二共識、役期恢復4個月、廢除NCC、重啟特偵組、核能政策等政見，也都引發許多討論。

據TPOC研究顯示，侯友宜自6月30日至7月5日，連續6天網路聲量排名第一。侯自7月起至今累積13.6萬則聲量，遠超民眾黨總統參選人柯文哲的7.7萬則、民進黨總統參選人賴清德的6萬則，聲量比例上侯42％、柯24％、賴19％；侯7月以來已包辦賴、侯、柯3人五成以上的總聲量。光看總體聲量，金溥聰主導選戰策略，似乎為侯友宜在聲量上加分不少。

在同份報告中，6月24日至6月29日的網路聲量趨勢，柯文哲一直都大幅領先，侯則稍落後賴；6月30日之後，侯友宜攀升至第一名，柯文哲仍高於賴清德。

TPOC也透過網路數據分析，7月起侯友宜在藍營網路社群(藍營政治人物臉書、親藍粉專)當中被討論的留言內容，結果顯示，高達29％聲量為侯友宜加油打氣、表示「侯友宜加油」等語，11％聲量則是表示「國民黨加油」。顯示以目前的情勢而言，藍營社群中大約有4成左右的聲量是在幫侯友宜及國民黨加油。但也指出有約6成的批評聲浪，包括「侯老三」等語。