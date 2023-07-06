超市龍頭全聯一年巧克力商品銷售破3億元，為因應永續飲食趨勢，6日宣布包括We Sweet、Read Bread等巧克力烘焙商品將採用可可追溯計畫做為巧克力商品原料之一。

這也是全聯從2016年引進全台第一支生態商品「老鷹紅豆」，與在地農友合作，支持以友善農法耕種紅豆，推出We Sweet、Read Bread老鷹紅豆相關商品，2022年推出擁有「動物福利標章」認證的小農系列，使用花蓮瑞穗吉蒸牧場鮮乳製作We Sweet小農鮮奶泡芙、Read Bread小農鮮奶吐司等，再度透過通路的力量實踐永續精神另一行動。

全聯強調，目前We Sweet、Read Bread雙品牌全部計有15款巧克力類商品，採用「可可追溯計畫」巧克力做為原料之一，其中有4款新品巧克力奶酥菠蘿麵包等更推出滿100元現折10元優惠，預計全檔可望創下6,000萬元業績。

目前老鷹紅豆在全聯不斷研發其相關商品之後，契作面積已擴大超過200公頃，而使用通過「動物福利標章」驗證的小農鮮乳「Read Bread小農鮮奶吐司」成績也十分亮眼，去年銷售金額突破1億元，顯示永續飲食相當受到消費者關注及支持。