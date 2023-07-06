李玟昨（5日）逝世消息曝光，震驚演藝圈和社會大眾，今年初她才因腿部接受手術，淡出螢光幕前，如今歌迷都等不到她回到舞台上了。據李玟的二姊透露，李玟罹患憂鬱症，長時間與病魔抗爭，最後在家輕生送醫搶救無效，享年48歲；而李玟6月初與姊姊、友人聚會照曝光，但最後身影的臉部卻用貼圖遮住，被視為早洩漏她狀態不佳的訊息。

在李玟二姊證實李玟5日逝世消息後，綜合港媒報導，李玟在6月13日曾與姊姊、友人一起在餐廳聚會，當時還有拍了一張大合照；李玟坐在畫面最左邊，一頭金色長髮和黑色上衣，但臉上卻被用貼圖遮住，無法看到當時的真面目。

李玟在畫面中最左側，被用貼圖遮住臉，有網友推測她早在當時（6月13日）狀態就不好了。（圖／摘自微博）

該合照在微博上瘋傳，有不少粉絲如今看了都很心痛，推測李玟的朋友之所以幫她打馬賽克，應該是狀態已經很差，才不願意讓她露臉，紛紛表示，「總是笑臉迎人的她，狀態真的不太行了，朋友才不得不馬賽克吧」、「那時候還很期待她早日康復，現在……」、「只願CoCo不再痛了」。

華語樂壇天后「CoCo」李玟二姊李思林證實，李玟2日在家中輕生，送醫搶救無效，5日逝世，享年48歲。

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