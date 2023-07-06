台電近日遭監察院爆出「核能黑電」，以核二、核三「氣渦輪機」機組作為調度電源，引發政壇攻防。台電對此發出聲明，強調氣渦輪機「燒輕柴油」並非核電，除了120小時發電屬核電廠基本安全預防外，600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用。不過聲明曝光後反被網友們1句話打臉，「就是因為電不夠才拿核電廠緊急發電機來供電呀，我們能這樣理解嗎？」

監察院調查，台電調度核二、核三廠內緊急電源氣渦輪機，18個月被供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，發電量也沒有納入電業年報，提出相關糾正案。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，一、氣渦輪機燒輕柴油不是核電，不能因為氣渦輪機組放在核電廠裡，就說它是核電；二、氣渦輪機運轉資訊在台電官網都有公開透明呈現，民眾可以隨時看到實際發電狀況；三、核電廠內氣渦輪機是緊急電源，也是廠內及區域內全黑起動電源，依規定須定期執行相關測試；四、一部氣渦輪機受環保限制，每年可發電720小時，核電廠基本安全預防是120小時，其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用。

對此，許多網友紛紛回應，「就是因為電不夠才拿核電廠緊急發電機來供電呀，我們能這樣理解嗎？」、「原本是用來當核電廠緊急電源的發電機，卻變成常態使用，真是好核安～」、「柴油發電機測試到核電廠都停了，還在測試，是什麼超級黑科技要這麼嚴謹啊」、「那就是缺電啊？不要睜眼說瞎話好嗎？」、「不是核電，也沒有藏，只是缺電不能講，辛苦了小編，長官壓力很大」、「重新定義 定期=備轉容量很低的時候」。