澎湖一名年輕女子，今午情緒不穩在西嶼鄉赤馬漁港區內落海，幸赤馬安檢所守望同仁聽聞驚呼聲後查看港區狀況，趕緊通報安檢所長前去救人，經拋擲救生圈後順利將人救起，並無大礙，隨後由趕來的救護車將女子送往部立澎湖醫院就醫。

第七岸巡隊指出，今（6）日中午12時40分，赤馬安檢所守望同仁聽聞驚呼聲後查看港區狀況，發現有民眾於赤馬漁港右側港區落海，立即通報安檢所所長莊秝紳，莊所長旋即攜帶救生裝備火速趕往現場救援，並同步通報澎湖縣消防局及澎湖縣警察局。

12時45分，經莊所長成功拋擲救生圈，並將該落海女子拉至港區階梯後救援上案，此時澎湖縣政府消防局第二大隊西嶼分隊救護車及澎湖縣政府警察局白沙分局獲報後亦同時抵達現場，經檢傷女子救起後意識清楚僅四肢挫傷，因此由救護車載往部立澎湖醫院就醫。

海巡署金馬澎分署表示，海巡人員平常執行公務勤務外，亦相當重視為民服務及救生救難工作，民眾在港區岸際活動時，應慎選安全區域，愛惜生命，儘量避免危險區域減少憾事發生；如需要海巡人員協助時，請撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將竭誠服務。

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