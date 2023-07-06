《恐懼吞噬城市》透過三條不同身分及種族的故事線，呈現壟罩在恐攻陰霾下的布魯塞爾。（北影提供）

《小世界》敘述羅馬尼亞裔移工男子與研究苔癬的華裔女博士生間的故事。（北影提供）

比利時名導巴斯德沃斯（Bas DEVOS）受邀來台擔任台北電影節焦點影人，今（6日）出席媒體茶敘，笑說台灣真的酷暑難耐，「我很喜歡以步行的方式認識一個地方，但這次大部分的時間都在躲避太陽，只能去當代美術館、北美館」，並透露自己和製片都很喜歡打桌球，還提前上網搜尋加入桌球社團，認識不少球友，「跟10歲小朋友、75歲阿姨打桌球，大家看起來都很放鬆」，吃素的他，也大讚台灣的素食做得好，「豆腐、豆干很好吃，但我不太喜歡珍珠奶茶裡珍珠的口感。」

巴斯畢業於布魯塞爾LUCA藝術學院，31歲那年便以精湛的影像創作力驚艷影壇，過往4部電影皆聚焦在家鄉布魯塞爾，「我認為若要拍攝作品就得對那有一定程度的認知，所以才選在我熟悉的場域，但我如果要以台北為背景拍電影的話，因為缺乏對在地的認知，只能以一個異鄉人的角度看待這個城市」，更誇讚台北的街道很美，台灣人也很熱情跟包容，至於長住的話可能就沒辦法，「因為我有個8歲女兒，不會想離家太遠」，目前沒有離開布魯塞爾的打算。

《恐懼吞噬城市》又是以恐怖攻擊為主題，讓人不禁聯想起烏俄戰爭等國際局勢，巴斯雖坦言他對政治、歷史錯綜複雜的背景無法全盤理解，但他認為所有事都與政治脫不了關係，主要仍是希望透過這些電影，表達情緒暴力、肢體暴力，希望能帶來警惕，「我想我後來積極想討論一些善意的行為舉動，也是一種對抗政治，對抗我們所看到的一切」。

巴斯在《小世界》中與大陸演員龔麗悠合作，片中有大量中文台詞，但他卻直率表示沒學會什麼中文，「不過我在台北路上聽到一些語調、文字，有覺得這些好像在拍片時聽過」。他最印象的台灣電影則是侯孝賢執導的《風櫃來的人》，但他認為不能單憑電影來認識城市，可能會以偏概全，「當時的環境也與現在台灣不一樣了，但還是希望可以透過電影對城市有更多的了解」。