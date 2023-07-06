中國軍艦在台灣海峽對美國軍艦進行危險接近迫使其改變航道引起抗議後，昨日中國海警船再度與菲律賓在南海爆發類似爭端。據菲國海岸衞隊7月5日表示，中國海警船日前在菲中有主權爭議的南沙群島仁愛礁以危險舉動騷擾及阻撓菲方巡邏船。中國外交部隨即於7月6日回應稱，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，菲律賓海警船擅闖附近海域，中國海警船的執法活動「專業且克制」。

數年來曾多次發生海上糾紛的仁愛礁最近與其他南海島礁一樣成中菲關係的衝突焦點。6月30日菲律賓海岸衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）聲稱，海岸防衞隊兩艘巡邏船隻協助海軍一項補給任務，進入仁愛礁12海里範圍後，不斷受到兩艘體積大得多的中國海警船「尾隨、滋擾及阻撓」。其中1艘中方海警船，距離菲方巡邏船馬拉布里戈號只有約90米，馬拉布里戈被迫減速以避免碰撞。2艘菲方船隻遂以無線電向中方船隻宣示區域主權，並且繼續往仁愛礁駛去。

不久之後又有1艘中國海警船、6艘中國海上民兵船，以及2艘解放軍艦隻在附近水域出現。塔里拉表示，儘管如此，菲方海軍和海岸衞隊船隻最終都完成了補給任務。

菲方認為，該水域屬於其專屬經濟區，菲律賓海上防衛隊發言人塔里拉批評中方船隻不應在該處出現，並指控中方船隻的舉動，違反國際海上避碰規則公約。

北京的外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌就菲律賓提出的指控回應稱，仁愛礁是中國南沙群島的一部分6月30日，菲律賓海警船未經中方允許，擅自闖入仁愛礁附近海域，中國海警船依法開展執法活動，維護中國領土主權和海上秩序，有關操作專業克制。