行政院會通過「囤房稅」方案，蔡英文總統今晚表示，合理的居住權益，是大家很關心的議題，更是執政團隊一直努力的目標。她知道，大家對居住政策有許多討論和期待，這確實還有相當長的路要走，但我們不會停止努力，會一步步落實居住正義。

蔡英文在臉書表示，今天，行政院會通過「房屋稅差別稅率2.0」方案，也就是俗稱的「囤房稅」。這項方案有3個重點：

第一，提高房屋持有成本：將採取全國歸戶，把過去按照各縣市各自計算房屋持有戶數，轉變為全國一併計算；並且調高非自住的房屋稅率，回應居住正義。但她特別強調，3戶內自住房屋不受影響，公益出租人也不會受影響。

第二，減輕自住房屋的負擔：對於全國只有一戶自住房屋的民眾，把稅率從1.2％調降到1％，來減輕大家的負擔。

第三，促進房屋出租：透過新的制度，來鼓勵房東將房子出租，釋出房屋到租屋市場內，提供給更多需要的朋友。

另外，蔡英文指出，最近關於第二戶購屋貸款上限7成的措施，引起社會很多的討論，考量到許多人因為成家、生小孩，或者工作地區異動等因素，會有實際的換屋需求，中央銀行今天也表示，會持續跟銀行研議，儘速提出一套實務可行的方案。

她強調，這幾年來，我們多管齊下努力抑制房價。在法制面，我們修正平均地權條例，限制囤屋和炒作房價的行為；在供給面，我們推動興建社宅、包租代管，隨著經驗累積，我們步伐會越來越快；在需求面，則是透過擴大租金補貼、房貸支持等方案，舒緩大家的負擔。

蔡英文表示，最近剛上路的TPASS，也能夠降低通勤者交通負擔，進而擴大民眾居住地的選擇，讓主要都會區減壓。她知道，大家對居住政策有許多討論和期待，這確實還有相當長的路要走，但我們不會停止努力，廣納意見、有效調整，一步步落實居住正義。