根據《金融時報》報導，台灣有錢人以及中產階級擔心兩岸開戰，正設法將資產移到海外或購入方便攜帶的有價物品。中天新聞針對「擔心兩岸開戰！『錢』坤大挪移！金融時報︰台灣有錢人、中產階級將資產移往海外！」進行街訪，有民眾卻認為，不會有開戰問題，對岸不會刻意來挑撥。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》6日派出記者辮子妹針對「擔心兩岸開戰！『錢』坤大挪移！金融時報︰台灣有錢人、中產階級將資產移往海外！」進行街訪，一位正妹表示，「有錢人的想法，可能就是把錢往外放，會比較安全」。

也有年輕人認為，「美國老大還是影響非常多，它如果在這邊影響台灣少一點，不會有開戰問題，對岸不會刻意來挑撥的，一定是有人在那邊搔首弄姿，像布袋戲的操控者，大家都心知肚明」、「開戰的話，只有有錢人會擔心，可能怕受到波及，他們的錢就會消失」。

還有一位先生表示，「大陸不可能打，打我們幹嘛？台灣這麼小，禁得起打嗎？」另外一位先生則直言，「中國大陸不會打台灣。因為他們想要賣武器給台灣，就用這種藉口來威脅台灣說，一定要買、一定要買」。