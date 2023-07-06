3位演員都強烈表達對台灣演出的期待。（寬宏藝術提供）

音樂劇《貓》在台演出滿20周年，將從高雄起程，依序前往台中、桃園及台北，展開共計40場演出，打破了百老匯音樂劇在台灣單次的巡迴紀錄，今（6日）搶先公開舞台與後台，現場超過百頂昂貴假髮，上百套華麗戲服以及擬真巨大道具布景，讓衛武營歌劇院後台宛如一座大型博物館。

導演克里西·卡特萊特 ( Chrissie Cartwright ) 也表示，劇迷們最喜歡的近距離互動，常常帶給觀眾許多不一樣的驚喜，也希望觀賞演出的觀眾能準備好迎接這份驚喜。

飾演長老貓的百老匯音樂劇演員布萊德利托（Brad Little）興奮表示，這是他第10次來台演出，「台灣一直是很特別的地方，非常喜歡台灣的人情味和食物，能再度來演出非常幸福，我很享受在台灣的一切」。首次來到台灣演出的安妮塔路易絲科比 ( Anita Louise Combe ) 則說「收到邀約的時候我立刻回說自己樂意至極」，也表示〈Memory〉這首歌已成為她生命中的一部分，是帶給她很多力量的一首歌，傑克丹森 ( Jack Danson ) 也是首次來到台灣，他表示「對台灣的第一印象是非常美麗，夕陽很漂亮，一來就深深地愛上台灣」。3人都強烈表達對台灣演出的期待。

此次演出行程相當緊湊，幕後團隊也卯足全力，在許多細節上下了苦功，為的就是確保全台巡演能夠順利進行，音樂總監格雷厄姆赫門表示「確實40場有點困難，因為所有的音樂都是現場演出，會有很多狀況，大家也有很多壓力，但都會盡力去克服、做到最好」，並稱，為了延續《貓》的精神，必須嚴格且精準的掌控每場演員舞蹈上和演唱上的彩排與暖身，希望帶給全台觀眾滿滿的感動及震撼。