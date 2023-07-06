自今年3月起，俄羅斯航空太空軍（VKS）開始大量使用滑翔導引炸彈，烏克蘭空軍發言人當時向媒體坦承，滑翔導引炸彈造成了嚴重的威脅，甚至可能對烏軍反攻造成影響。這點，我們可以從社群網路過去數個月以來，烏軍大量的前進據點和設施遭到滑翔導引炸彈轟炸的影片中感受到壓力，本週三（5）一架Su-34戰轟機武器官拍攝下了加裝UMPC精準導引套件FAB-500M62炸彈投彈畫面，可以看到2枚炸彈滑翔以及即時修正方向的動作。

綜合英國《每日電訊報》（Telegraph）過去報導以及公開情報資訊來源5日影片，滑翔炸彈（Gliding Bomb）裝配有「滑翔翼」，相較於傳統炸彈可以提供額外的航程，得以使得執行轟炸任務的飛機，在進入守軍雷達、防空武器射程範圍之前就投放炸彈。

The video purportedly shows Russian FAB-500M62 glide bomb attacks on hangars with equipment of the Armed Forces of Ukraine in the village of Novoberislav, Kherson region.

Though the hangars were destroyed, there have been many comments on the inaccuracy. pic.twitter.com/vz9A13ezVJ — Vijainder K Thakur (@vkthakur) May 26, 2023

烏克蘭空軍發言人伊納特上校（Yuriy Ihnat）上校當時告訴《每日電訊報》，這些炸彈對烏軍構成了「非常嚴重的威脅」。滑翔技術提供的額外射程意味著俄羅斯戰鬥機可以避免在前線附近冒險投遞炸彈。伊格納特上校表示：「目前，敵人正在邊境、前線和海岸線沿線使用戰術航空執行作戰任務。在所有這些地區，敵人已經猛烈的使用滑翔炸彈長達一個月之久。」

The defeat of the stronghold of the 79th Airborne Assault Brigade of the Armed Forces of Ukraine in the area of ​​the settlement. Marinka bomb FAB-500. pic.twitter.com/3Vx7Bho5Wo — Spriter Team (@SpriterTeam) June 17, 2023

從近日以來公開的已知消息和影片可得知，當前最頻繁出現的威脅是安裝了UMPC滑翔導引套件的FAB-500M62傳統炸彈，去年11月時至今年3月期間似乎是急造版本（Improvised），俄羅斯戰轟機在高空投放時，最大射程約為50公里，近日以來烏克蘭社群媒體上廣傳正式的套件跟外觀已經改變很多，烏克蘭空軍本週更稱目前射程已增加至70公里。

The exact arrival of the FAB-500 from the UMPC to the Ukrainian position. pic.twitter.com/mrrRv5tQI4 — Spriter Team (@SpriterTeam) June 19, 2023

除去改裝套件之外，俄羅斯還有正式的UPAB滑翔炸彈族，目前已經觀察到有50公斤當量的UPAB-50出現在戰場，由獵戶座無人機（Orion）掛載，先前更有烏克蘭軍事媒體《國防特快》（Defence Express）報導俄軍投入了1500公斤當量的UPAB-1500B執行轟炸任務，但本報無法證實。