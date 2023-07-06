【立綱氣象報報】周休天晴中午熱 局部山區午後陣雨

天氣持續炎熱，氣象局發布明（7）日的高溫資訊，僅新竹市、嘉義市等5地沒有被列入，預估各地高溫達36度，台北市、花蓮縣上看38度，尤其周六（7/8）的天氣最為炎熱，高溫分布的情況更廣，北部更是「紅到發紫」，預估要下周二（7/11）太平洋高壓勢力減弱才會減緩，屆時午後降雨也會讓各地略為降溫。

氣象局指出，明日天氣與今日相似，水氣偏少，各地晴到多雲，僅午後山區有零星雷陣雨。受到太平洋高壓和西南風影響，僅新竹市、嘉義市、澎湖、金門、馬祖的高溫未達36度，桃園以北及花東縱谷高溫上看37度，台北市、花蓮縣局部地區甚至可能有38度極端高溫，明日上午起，紫外線指數可達過量級至危險級。

氣象局發布高溫資訊，台北市、花蓮縣高溫狂飆38度。（圖／氣象局）

氣象主播戴立綱表示，週五到下周日（7/7~7/9）北部高溫上看37度，在戶外活動要注意防曬，待在太陽底下10分鐘就可能會曬傷；預估太平洋高壓勢力維持到下周二（7/11），下周三（7/12）起高壓勢力減弱，午後山區、西半部有雷陣雨，東南部局部也有短暫陣雨。

「週末最熱！」臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發文指出，太平洋高壓勢力的強度將在本周末達到巔峰，預估高溫分布情況「紫紅色塊的部分更廣」，大台北、花東縱谷、中南部內陸等地，從明日到周末高溫上看34到38度，外出慎防熱傷害，要一直到下周一過後，極端高溫才會減緩，「在那之前，只能先撐過去了」。